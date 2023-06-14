حُكم قضائي يوقِف صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على شركة مالكة للعبتيْ "كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية: إن الصفقة يمكن أن "تقلل المنافسة بشكل كبير" في هذا القطاع؛ خاصة وسط مخاوف من أن الاستحواذ سيجعل "مايكروسوفت" تحصر لعبة "كول أوف ديوتي" على منصات "إكس بوكس" التابعة لها دون المنصات الأخرى المنافسة مثلًا "بلايستيشن" أو "نتيندو".