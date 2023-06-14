حُكم قضائي يوقِف صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على شركة مالكة للعبتيْ "كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا قضائيًّا يقضي بحظر صفقة استحواذ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية على شركة "أكتيفيجن" المالكة لألعاب عديدة؛ أبرزها "كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"، التي تبلغ 69 مليار دولار.
وتقول المحكمة إن الأمر التقييدي المؤقت للصفقة "ضروري للحفاظ على الوضع الراهن أثناء انتظار الشكوى"؛ وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية: إن الصفقة يمكن أن "تقلل المنافسة بشكل كبير" في هذا القطاع؛ خاصة وسط مخاوف من أن الاستحواذ سيجعل "مايكروسوفت" تحصر لعبة "كول أوف ديوتي" على منصات "إكس بوكس" التابعة لها دون المنصات الأخرى المنافسة مثلًا "بلايستيشن" أو "نتيندو".
وتوصف صفقة استحواذ مايكروسوفت هذه، بأنها الأكبر في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.
ولا يزال أمام مايكروسوفت وأكتيفيجن إمكانية تقديم حججهما القانونية أمام القضاء قبل يوم 16 يونيو؛ فيما يُتوقع أن يأتي رد المحكمة قبل يوم 20 يونيو الجاري.