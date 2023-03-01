سباق الذكاء الاصطناعي.. "تشات جي بي تي" فتح المجال وأوروبا تسعى للحاق بالركب

وتعتمد "بلوم" في برمجيتها على 176 مليار معيار، أي أكثر بقليل من "جي بي تي 3"، ولكن من دون روبوت محادثة، يؤكد تيفان لو سكاو من "هاغينغ فيس"، أن "أوروبا لا تزال متأخرة قليلًا، لكن بحلول نهاية العام، سيكون لدى "بلوم" قدرة على إجراء أحاديث بجودة عالية".