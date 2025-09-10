"أيه آر إم" تطلق معالجات جديدة مخصصة للهواتف المصممة للذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "أيه آي إم" جيل جديدا من معالجاتها المخصصة للهواتف المصممة للذكاء الاصطناعي، أطلقت عليها اسم "لوميكس".
وستعمل المعالجات الجديدة على الهواتف والساعات الذكية، وتتميز بدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
وستتوفر المعالجات بأربعة أنواع، تتراوح بين تصاميم أقل قوة ولكنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مُصممة للساعات وغيرها من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وإصدار مُصمم لزيادة قوة الحوسبة المتاحة إلى أقصى حد.
ويهدف تصميم الأداء الأقصى إلى تشغيل برامج تُسخّر قوة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة دون الحاجة إلى الوصول إلى الحوسبة السحابية على أجهزة مثل الهواتف الذكية المتطورة.
وقال كريس بيرجي، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة "أيه آر إم": "أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في كل ما يحدث، سواءً كان ذلك تفاعلات آنية أو استخدامات فعّالة مثل ترجمة الذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "نشهد تحول الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس".
كما أعلنت "أيه آر إم" عن عزمها على استثمار المزيد من الأموال في دراسة تصنيع رقائقها الخاصة، وقد عيّنت العديد من الأشخاص الرئيسيين للقيام بذلك.
صُمّمت تصاميم "لوميكس" بما يُسمى عقد التصنيع بتقنية 3 نانومتر، مثل العملية التي تُقدّمها شركة "تي إس إم سي" التايوانية التي تدعم بها هواتف "آيفون".
وستعقد الشركة حفل إطلاق في الصين يوم الأربعاء للكشف عن التصميمات الجديدة لأن شركات تصنيع الهواتف الرائدة باستثناء أبل وسامسونج توجد هناك، حسب ما قاله بيرجي.