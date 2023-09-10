مصادر تكشف عن خدمة جديدة تشرع "أوبر" في تطبيقها.. هذه تفاصيلها

كشفت تقارير من داخل شركة "أوبر" الأمريكية، تفاصيل خدمة جديدة تشرع الشركة في إطلاقها قريباً.
وأوضحت مصادر من داخل "أوبر" لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنها تجهّز لإطلاق خدمة شبيهة بخدمة "تاسك رابيت" في توسيع محتمل لأنشطتها بعيداً عن نطاق الرحلات والتوصيل.
وتعمل الخدمة الجديدة على تقديم وظائف محددة في توقيتات محدّدة لبعض المستخدمين، حيث سيقوم الشخص بتعيين المهمة التي يريدها، ويبحث عن الشخص الذي سيؤديها والمدة التي ستستغرقها ومتى يريدون وصول الشخص لأدائها، بنفس الكيفية التي تعمل بها طريقة توصيل البضائع إلى المستخدمين.
وتشير المصادر إلى أنه سيُطلب من المستخدم تحديد عنوان الطلب، ومراجعة تقديمه ثم الضغط على زر لطلبه، وسيحدد التطبيق التكلفة بناءً على الوقت اللازم لإجراء المهمة.
ورفض متحدث باسم "أوبر" التعليق على التسريبات، ليس هناك ما يضمن أن الشركة ستطلق مثل هذه الخدمة في نهاية المطاف أو متى، لكن العمل الهندسي على التوسع يشير إلى أن "أوبر" تدرس مثل هذه الخطوة، وغالبًا ما تقوم الشركة بتجربة ميزات جديدة في مناطق جغرافية محددة، لكنها لا تختبر حاليًا أي خدمة من هذا القبيل.