مصادر تكشف عن خدمة جديدة تشرع "أوبر" في تطبيقها.. هذه تفاصيلها

ورفض متحدث باسم "أوبر" التعليق على التسريبات، ليس هناك ما يضمن أن الشركة ستطلق مثل هذه الخدمة في نهاية المطاف أو متى، لكن العمل الهندسي على التوسع يشير إلى أن "أوبر" تدرس مثل هذه الخطوة، وغالبًا ما تقوم الشركة بتجربة ميزات جديدة في مناطق جغرافية محددة، لكنها لا تختبر حاليًا أي خدمة من هذا القبيل.