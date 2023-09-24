"كاسبرسكي": واتساب وماسنجر وأندرويد وiOS.. كلها "مليئة بالثغرات" وسهلة الاختراق

وأضاف وفق "روسيا اليوم": "المشكلة هي أن البنية التحتية بأكملها في العالم، وكل شيء بشكل عام، مبنيّ على أنظمة تشغيل غير آمنة. وفي الوقت نفسه، هناك "ثغرات" في كل من أنظمة التشغيل والتطبيقات. وهذا لا ينطبق فقط على الأدوات وأجهزة الكمبيوتر؛ بل ويشمل كذلك السيارات والمحطات والمصانع ومحطات الطاقة".