"إنفينكس" تكشف عن هاتف "هوت 50 برو" الداعم للذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "إنفينكس"، عن هاتفها الرائد الجديد الذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي "هوت 50 برو"، بعد أيام فقط من كشفها عن هاتف "هوت 50 برو بلس".
وقالت الشركة: إن الهاتف الجديد يأتي بمعالج "هيليو جي 100" وسيدعم نظام تشغيل "أندرويد 14" بإصداري 8 جيجابايت "رام" مع سعتي تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.
وسيدعم الهاتف بشاشة لمسية من نوع "أموليد فول إتش دي بلس" بقياس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وثقب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وقارئ بصمة أصابع أسفل الشاشة.
أما الكاميرات الخلفية فستأتي ثلاثية بالمحاذاة رأسيا، تأتي الرئيسة بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر "هاي-5022 كيو"، وببطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.
وسيأتي الهاتف مقاومًا للماء والأتربة ومزودًا بتقنيات "إنفينكس أيه آي" للذكاء الاصطناعي التي تصفها الشركة بالمميزة والاستثنائية.
كما يأتي "إنفينكس هوت 50 برو" بسمك 7.4 ملم، ووزن 190 جرامًا، باللون الأزرق والجليدي والأسود والرمادي التيتانيوم.
ولكن لم تعلن "إنفينكس" بعد سعر هاتفها الجديد، مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد طرحه في الأسواق وسعره المرتقب.