لماذا يعتبر هاتف HUAWEI nova 10 Pro الأجمل؟.. أفضل كاميرا أمامية وأسرع شحن

ومع وظيفة نظام الملفات الموزعة- Distributed Files، يمكن لهاتف HUAWEI nova 10 Pro أن يعمل أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًّا بجهاز الحاسوب؛ مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات التي يريدونها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. هذا يعني أنه عندما يقوم المستخدمون بصياغة رسالة بريد إلكتروني على جهاز الحاسوب، يمكنهم إضافة ملفات الهاتف الذكي كمرفق، أو عندما يرون الصورة التي يحبونها عند تصفح الإنترنت على جهاز الحاسوب، ويمكنهم حفظ تلك الصورة مباشرةً على الهاتف الذكي. باستخدام هاتف HUAWEI nova 10 Pro، ويمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي، وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.