مهندس سابق في "ميتا" يرفع عليها دعوى قضائية بسبب "محتوى فلسطين"

ولكن بعد مرور شهر، ورد أن "حمد" أُبلغ بأنه يخضع للتحقيق، وقدم شكوى تمييز داخلي ردًا على ذلك، ولكن تم فصله بعد أيام، وقيل له إن السبب هو انتهاكه لسياسة تحظر على الموظفين العمل في قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيًا.