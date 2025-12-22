"فايرفوكس" يتراجع عن ميزة "ذكاء اصطناعي" بسبب ردود فعل غاضبة

قررت شركة "موزيلا" التراجع عن ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتصفحها "فايرفوكس" بعد ردود فعل سلبية غاضبة.
وأوضحت الشركة أن ميزة "الردود" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتوقف عن العمل، عن طريق تفعيل "مفتاح" لإيقاف الخدمة ومنعها من الظهور مستقبلا.
وكانت تصف "موزيلا" هذه الميزة بأنها ستحول "فايرفوكس" إلى "متصفح ذكاء اصطناعي عصري"، لكنها اضطرت إلى التراجع عنها بسبب ردود الفعل الغاضبة.
وقالت فايرفوكس في بيان منفصل إنه يمكن للمستخدمين الرافضين للخدمة إزالة هذه التقنية ببضع نقرات فقط.
وأوضحت أن جميع ميزات الذكاء الاصطناعي ستكون اختيارية، مؤكّدًة على أنّ مفهوم "الاختياري" قد يختلف باختلاف الأشخاص، بينما مفتاح الإيقاف واضحٌ تمامًا وسيُزيل جميع هذه الميزات نهائيًا، ولن يظهرها أبدًا في المستقبل.
ويرجع ذلك إلى الهجوم بسبب ما وصفه مستخدمون من أن هذه التقنيات تكون في كثير من الأحيان "متطفلة" و"مزعجة" و"غير مجدية على الإطلاق".