"فايرفوكس" يتراجع عن ميزة "ذكاء اصطناعي" بسبب ردود فعل غاضبة

وأوضحت أن جميع ميزات الذكاء الاصطناعي ستكون اختيارية، مؤكّدًة على أنّ مفهوم "الاختياري" قد يختلف باختلاف الأشخاص، بينما مفتاح الإيقاف واضحٌ تمامًا وسيُزيل جميع هذه الميزات نهائيًا، ولن يظهرها أبدًا في المستقبل.