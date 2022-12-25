أمريكا تجبر "ماستر كارد" على فتح معاملاتها لشبكات الدفع المنافسة

وتقول اللجنة الفيدرالية: إن الأزمة أن "ماستر كارد" تمنع الشبكات المنافسة من الوصول إلى خزائن الرموز الخاصة؛ وهذا يعني أنه كلما قرر المستهلكون الدفع باستخدام محفظة محمولة، كان على التجار توجيه المعاملات عبر ماستر كارد أو فيزا، لدفع رسوم معاملات الشركة، وهو ما يكون مرهقًا للتجار ومكلفًا بصورة أكبر.