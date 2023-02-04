"تويتر" تقدّم عوائد مالية للمشتركين في "Twitter Blue"

وبحسب ما أورده موقع “engadget” فإن المشتركين في خدمة “Twitter Blue” ببعض المناطق يرون بالفعل أن نصف عدد الإعلانات على جدولهم الزمني مثل المستخدمين الآخرين، حيث أوضحوا أنه يمكن أن يساعد تقديم جزء من عائدات الإعلانات تويتر في إبقاء المستخدمين على أهبة الاستعداد، خاصةً إذا كان يوفر لهم تقسيمًا معقولاً يمكن أن يكسبهم بعض المال اللائق نظير تغريداتهم، كما هو الحال لدى العديد من المنصات الأخرى للمبدعين التي تقدم نصيبًا من عائدات الإعلانات لمستخدميها، بما في ذلك موقع YouTube، ومنصة تيك توك، وموقع تويتش، ومنصة Instagram وموقع Facebook.