"تويتر" تقدّم عوائد مالية للمشتركين في "Twitter Blue"

كشف الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك أن المشتركين في “تويتر الأزرق” سيحصلون على عائد من الإعلانات التي تظهر في سلسلة الردود في التغريدات على الموقع.
وبعدما أشار إلى أن البرنامج الجديد يبدأ اليوم، لم يقدم "ماسك" تفاصيل إضافية حول كيفية عمله، ولا تتضمن صفحة دعم Twitter Blue أي معلومات عن هذه الميزة الجديدة أيضًا .
وبحسب ما أورده موقع “engadget” فإن المشتركين في خدمة “Twitter Blue” ببعض المناطق يرون بالفعل أن نصف عدد الإعلانات على جدولهم الزمني مثل المستخدمين الآخرين، حيث أوضحوا أنه يمكن أن يساعد تقديم جزء من عائدات الإعلانات تويتر في إبقاء المستخدمين على أهبة الاستعداد، خاصةً إذا كان يوفر لهم تقسيمًا معقولاً يمكن أن يكسبهم بعض المال اللائق نظير تغريداتهم، كما هو الحال لدى العديد من المنصات الأخرى للمبدعين التي تقدم نصيبًا من عائدات الإعلانات لمستخدميها، بما في ذلك موقع YouTube، ومنصة تيك توك، وموقع تويتش، ومنصة Instagram وموقع Facebook.
جدير بالذكر أن المستخدمين المشتركين في خدمة “Twitter Blue” يدفعون حاليًا 8 دولارات (11 دولارًا إذا قاموا بالتسجيل على iOS) شهريًا ، أي 84 دولارًا في السنة، وفي المقابل فإنه يحصلون على العديد من الامتيازات، بما في ذلك علامة التوثيق الزرقاء، وخيار تحرير التغريدات ومجلدات الإشارات المرجعية للتغريدات، إضافة إلى إمكانية تحميل مقاطع فيديو أطول ومكان مميز خلال مواضيع الرد على تغريدات الأشخاص.
على صعيد آخر، أفادت تقارير اليوم أن “تويتر” ينوي فرض رسوم شهرية قدرها 1000 دولار على الشركات من أجل الحصول على علامة التوثيق الذهبية، وأن التحقق من الحسابات التابعة لها سيكلف مبلغ 50 دولارًا شهرياً.