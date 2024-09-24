باحثون يطورون تقنية جديدة يمكنها أن تُحدث ثورة في سوق بطاريات المركبات الكهربائية

طوّر فريق بحثي من معهد جورجيا للتكنولوجيا، مادة جديدة يمكن أن تُستخدم في تصنيع بطاريات "ليثيوم أيون" منخفضة التكلفة، ووصفوها بأنها يمكن أن تُحدث ثورة في سوق بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
وأشار موقع "ساينس ديلي" العلمي المتخصص إلى أن الفريق البحثي طوّر مادة "كاثور كلوريد الحديد" بحيث تعمل على بطاريات "الليثيوم أيون" ذات الحالة الصلبة، والتي يمكنها أن تعمل على تحسين أداء هذه البطاريات بشكل جذري، ويجعل هذه البطاريات أكثر استدامة من البطاريات الحالية.
وستقلل هذه المادة الجديدة تكلفة وسعة تخزين البطاريات للكهرباء، وتعزز كفاءتها واستدامتها، وتزيد من عمرها الافتراضي وقدرتها على التكيف.
وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة: "هذه المادة الجديدة لا تجعل السيارات الكهربائية أرخص بكثير من سيارات الاحتراق الداخلي فحسب؛ بل توفر شكلًا جديدًا وواعدًا لتخزين الطاقة على نطاق واسع؛ مما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الكاثود الخاص بنا من شأنه أن يحسن بشكل كبير من الاستدامة واستقرار سلسلة التوريد لسوق السيارات الكهربائية".