باحثون يطورون تقنية جديدة يمكنها أن تُحدث ثورة في سوق بطاريات المركبات الكهربائية

وأشار موقع "ساينس ديلي" العلمي المتخصص إلى أن الفريق البحثي طوّر مادة "كاثور كلوريد الحديد" بحيث تعمل على بطاريات "الليثيوم أيون" ذات الحالة الصلبة، والتي يمكنها أن تعمل على تحسين أداء هذه البطاريات بشكل جذري، ويجعل هذه البطاريات أكثر استدامة من البطاريات الحالية.