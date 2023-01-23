تقنية

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف "شاومي ريدمي نوت 12 توربو"

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف "شاومي ريدمي نوت 12 توربو"
سبق
سبق

كشفت تسريبات صحفية عن المواصفات الكاملة لهاتف "شاومي ريدمي نوت 12 توربو" المتوقع إطلاقه في الصين قريبًا وبعدها في كافة دول العالم.

وتُظهر المواصفات الكاملة للهاتف -بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- احتواءه على قارئ بصمات أصابع مدمج، وشاشة 6.67 بوصات بمعدل 120 هرتز بتقنية "فل إتش دي بلس".

وسيتم دعم الهاتف بمعالج "سنابدراجون 7 من الجيل الثاني" فائق السرعة.

ومن المتوقع أن يتم تزويد الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، وثالثة "ماكرو" بدقة 2 ميجابيكسل.

وسيتم تزويد هاتف "شاومي ريدمي نوت 12 توربو" ببطارية ذات سعة 5500 ميللي أمبير في الساعة بقدرة شحن 67 واط.

الصين
شاومي ريدمي نوت 12 توربو

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