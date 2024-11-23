"آبل" تعمل على تطوير "سيري" بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.. ماذا تجهز؟

كشفت تقاريرُ صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية تعمل على تطوير مساعدها الصوتي الذكي "سيري" بتقنيات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضحت مصادر من داخل الشركة الأمريكية، أنّ تقنيات "سيري" الجديدة تسعى من خلالها لمنافسة تطبيقات "شات جي بي تي" و"جيمني لايف".
وسيدعم تحديثُ "سيري" المرتقب، بحسب المصادر، قدرات محادثة متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تجعل هواتف "آيفون" أكثر تحادثية مع "سيري".
وأوردت المصادر أن فريق "آيفون" سيعيد تعريف الحوسبة ويخلق تقنيات مساعدة محادثة رائدة لكل من الأنظمة واسعة النطاق وأجهزة العملاء الجديدة، وسيحمل تحديث "سيري" الجديد الاسم الرمزي "إل إل إم سيري"، وستكون تقنياته ضمن خدمات "آبل إنتليجنس" وتحديثاته التي تصل تباعًا إلى نظام تشغيل "آي أو إس".
وذكرت المصادر أن عددًا من المبرمجين التابعين لـ"آبل" تمكَّنوا من معاينة إصدار "سيري" الجديد، والذي يبدو أنه سيتمّ دعمه في تحديث "آي أو إس 19" و"ماك أو إس 19" المقبلين في وقت لاحق من العام المقبل، وقد لا تكون مزايا "سيري" متاحة بالكامل لجميع المستخدمين إلا في عام 2026.
وستستمدُّ النسخة المعدلة من "سيري" طريقة عملها من نماذج اللغات الكبيرة المتقدمة؛ لضمان إمكانية إجراء المستخدمين لمحادثات ذهابًا وإيابًا معه، للتعامل مع الطلبات الأكثر تعقيدًا.