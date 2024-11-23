"آبل" تعمل على تطوير "سيري" بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.. ماذا تجهز؟

وذكرت المصادر أن عددًا من المبرمجين التابعين لـ"آبل" تمكَّنوا من معاينة إصدار "سيري" الجديد، والذي يبدو أنه سيتمّ دعمه في تحديث "آي أو إس 19" و"ماك أو إس 19" المقبلين في وقت لاحق من العام المقبل، وقد لا تكون مزايا "سيري" متاحة بالكامل لجميع المستخدمين إلا في عام 2026.