مبيعات "جلاكسي إس 24" القوية تساعد في زيادة أرباح سامسونج

وأوضحت سامسونج في أحدث تقرير مالي لها أن الطلب على هواتفها انخفض في الربع الثاني من 2024، ومع ذلك استمرّت سلسلة "جلاكسي إس 24" في رؤية مبيعات قوية بين أبريل ويونيو، محققة نموًّا مزدوج الرقم على أساس سنوي في كلٍّ من الشحنات والإيرادات "للربع الثاني والنصف الأول"، مقارنة بمجموعة "جلاكسي إس 23".