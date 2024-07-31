مبيعات "جلاكسي إس 24" القوية تساعد في زيادة أرباح سامسونج

ساعدت مبيعات هاتف "جلاكسي إس 24" القوية في زيادة أرباح شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني من عام 2024.
وأوضحت سامسونج في أحدث تقرير مالي لها أن الطلب على هواتفها انخفض في الربع الثاني من 2024، ومع ذلك استمرّت سلسلة "جلاكسي إس 24" في رؤية مبيعات قوية بين أبريل ويونيو، محققة نموًّا مزدوج الرقم على أساس سنوي في كلٍّ من الشحنات والإيرادات "للربع الثاني والنصف الأول"، مقارنة بمجموعة "جلاكسي إس 23".
أظهرت النتائجُ المالية الكاملة زيادةً هائلة بنسبة "1458%" في الأرباح التشغيلية على أساس سنوي؛ بسبب الطلب المتزايد على شرائح الذاكرة للذكاء الاصطناعي.
وقالت "سامسونج": إن الربع ضعيف موسميًّا، وخاصة في قطاع الأجهزة المتميزة، ولهذا السبب سجلت انخفاضًا في المبيعات.
وتمكّنت هواتف "جلاكسي إس 24" الرائدة من إنقاذ الموقف، وعلى الرغم من الانخفاض ربع السنوي في المبيعات والأرباح فقد ارتفعت نتائج المبيعات السنوية لقسم تجربة الهاتف المحمول بنسبة "8%".