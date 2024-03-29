بسعر لا يُقاوم 999 ريالًا فقط.. تجربة رمضانية مختلفة مع هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

ويتوفر هذا الجهاز، الذي من المقرر أن يصبح حليفك الأمثل في الألعاب، الآن في جميع منافذ البيع الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وكذلك عبر الإنترنت عبر Noon وAmazon. بسعر مذهل يبلغ 999 ريالًا سعوديًا فقط، فهو جاهز لإحداث تغيير جذري في المشهد التكنولوجي.