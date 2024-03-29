بسعر لا يُقاوم 999 ريالًا فقط.. تجربة رمضانية مختلفة مع هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

أعلنت شركة Infinix أعن إطلاق هاتف Note 40 Pro 5G ، والذي يعيد تعريف قدرات الألعاب والشحن في عصر 5G.
ويتوفر هذا الجهاز، الذي من المقرر أن يصبح حليفك الأمثل في الألعاب، الآن في جميع منافذ البيع الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وكذلك عبر الإنترنت عبر Noon وAmazon. بسعر مذهل يبلغ 999 ريالًا سعوديًا فقط، فهو جاهز لإحداث تغيير جذري في المشهد التكنولوجي.
وقد تعاونت Infinix وPUBG لتقديم تجربة ألعاب لا مثيل لها على Note 40 Pro 5G. استعد "لتولي مسؤولية" لعبتك من خلال الميزات والتحسينات الحصرية التي تضمن أن النصر في متناول اليد دائمًا.
وتوفر تقنية FastCharge 2.0 بقوة 45 واط شحنًا سريعًا يلبي احتياجات ساعات الصيام خلال شهر رمضان، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لشحن الهواتف قبل وجبة السحور.
وزيادة على ذلك، تقدم تقنية الشحن اللاسلكي MagCharge بقوة 20 واط سهولة إضافية لتحصل على شحن كافٍ خلال فترات الإفطار الخاصة بك، مما يضمن لك دائمًا رؤية مريحة على شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز لتجارب روحية متميزة.
وتأتي الشاشة AMOLED المنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها مثالية لقراءة القرآن أو متابعة صلاة التراويح مباشرة، كما أنها محمية بطبقة Corning® Gorilla® Glass 5 المتينة.
وتعني مجموعة شرائح Dimensity 7020 5G، المعززة بذاكرة وصول عشوائي ممتدة تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، تعدد المهام بسلاسة بين تطبيقات رمضان وجلسات الألعاب ومكالمات الفيديو مع أحبائك، كل ذلك دون فقدان أي شيء.
ويمكن التقاط اللحظات الرائعة في شهر رمضان مع كاميرا 108 ميجابكسل OIS Super-Zoom التي تساعدك على توثيق كل تفاصيل الهلال واللحظات العائلية بجلاء استثنائي، مما يضمن لك الاحتفاظ بذكريات شهر رمضان لعام 2024 بشكل مذهل وواضح.
وتجعل تصميم الهالة النشط وإضاءة الذكاء الاصطناعي الإشعارات والمكالمات تتلألأ، مما يضفي لمسة احتفالية على الاحتفالات والتفاعلات اليومية.
وستتمتع بتجربة صوتية مميزة خلال ليالي رمضان مع مكبرات صوت JBL المزدوجة، التي تضمن وضوح الآيات القرآنية والصلوات الليلية، محيطة بك بصوت يعمل بزاوية 360 درجة، ويساعدك على التواصل مع روح رمضان.
وتولوا مسؤولية إعدادكم لرمضان 2024 من خلال استخدام هاتف Infinix Note 40 Pro 5G الذي يعتبر بوابتكم لتجربة رمضانية غنية ومتصلة، بفضل ميزاته المتطورة واحترامه لروح الشهر الكريم، ندعوكم إلى تحمل المسؤولية ورفع تجربتكم الرمضانية إلى مستوى جديد.
والهاتف متوفر الآن على منصتي نون وأمازون، تجسيد المستقبل مع Infinix. كن جاهزًا لتحقيق تغيير كبير في تجربتك خلال شهر رمضان مع هاتف Infinix Note 40 Pro 5G.
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