الكشف عن موعد طرح هاتف "وان بلس" الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية عن موعد طرح هاتف شركة "وان بلس" الصينية الرائدة الجديد "وان بلس إيس 3".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "فون آرينا" التقني المتخصص، أن الهاتف سيكون مطروحًا في الصين يوم 4 يناير المقبل.
وأظهر الإعلان التشويقي لهاتف "وان بلس إيس 3" عن تصميم انسيابي مميز، وأنه سيأتي بثلاثة خيارات للألوان.
وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيكون مزودًا بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الثاني".
وقالت المصادر أيضًا إن "وان بلس" تخطط لأن تطلق هاتفًا آخر يوم 23 يناير المقبل، وهو هاتف "وان بلس 12 آر".
ولم تكشف المصادر بعدُ عن مواصفات ولا تصميم الهاتف الجديد.