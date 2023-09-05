هل يجب أن تشتري "آيفون 15"؟.. تقرير: 3 عوامل في هاتفك الحالي تحدد ذلك

في شهر سبتمبر يكون الوقت المناسب لشراء أجهزة "آيفون الجديدة"، وإذا كانت لديك عادة شرائه كل عام، فهناك عدة عوامل قد تحدد مدى حاجتك لترقية جهازك من عدمه؛ وفقًا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".