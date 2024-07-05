في عيد ميلادها الأول... زوكربيرج يعلن وصول "ثريدز" إلى رقم قياسي

وتشير الأرقام إلى أن ثريدز وصلت في فبراير الماضي إلى عتبة الـ130 مليون مستخدم نشط شهريًا، ثم استمر النمو بسبب تحديثات المنصة المستمرة في أبريل، حيث وصلت إلى 150 مليون مستخدم نشط، قبل أن تصل حاليًا إلى 175 مليون مستخدم نشط.