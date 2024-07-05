في عيد ميلادها الأول... زوكربيرج يعلن وصول "ثريدز" إلى رقم قياسي

أعلن مؤسس ورئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج عن وصول منصته الأحدث "ثريدز" إلى رقم قياسي في عيد ميلادها الأول.
ونشر زوكربيرج منشور له عبر "ثريدز" احتفالًا بمرور عام كامل على إطلاق المنصة، معلنًا فيه وصولها إلى عتبة الـ175 مليون مستخدم نشط شهريًا.
رغم النمو بوتيرة مذهلة في الأيام الأولى لإطلاق "ثريدز"، حيث وصلت إلى 100 مليون مستخدم بعد 5 أيام فقط من إطلاقها، إلا أن هذه الوتيرة هدأت بصورة حادة، ولكن عادت المنصة للنمو فيما بعد بوتيرة أهدأ.
وتشير الأرقام إلى أن ثريدز وصلت في فبراير الماضي إلى عتبة الـ130 مليون مستخدم نشط شهريًا، ثم استمر النمو بسبب تحديثات المنصة المستمرة في أبريل، حيث وصلت إلى 150 مليون مستخدم نشط، قبل أن تصل حاليًا إلى 175 مليون مستخدم نشط.
وأطلقت "ثريدز" تحديثًا جديدًا بمناسبة عيد ميلادها الأول ووصولها إلى 175 مليون مستخدم نشط، يمكن المستخدم من اختيار أيقونات جديدة مخصصة للاحتفال.