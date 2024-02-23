رسمياً.. جوجل تغلق هذه الخدمة في يونيو المقبل

وأوضحت "جوجل" في بيان رسمي، أن خدمة "جوجل باي" التي تم إبدالها بخدمة "جوجل واليت" ستتوقف عن العمل تماماً في الولايات المتحدة وبعض البلدان بحلول يونيو المقبل.