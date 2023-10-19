"ميتا" تنقل مقتبسة من "تليجرام" إلى "فيسبوك" و"ماسنجر"

وبمجرد أن يرسل أي شخص الرسالة الأولى في قناة البث الخاصة به؛ سيتم إرسال بريد عشوائي إلى جميع متابعي صفحته، وسيطلب منهم الانضمام إلى قناتك الجديدة، وسيكون صاحب الصفحة هو وحده من يمكنه إرسال الرسائل إلى مستخدميه، ويمكن لباقي الجمهور الرد فقط على خدمات التصويت على استطلاعات الرأي والردود المفتوحة.