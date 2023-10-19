"ميتا" تنقل مقتبسة من "تليجرام" إلى "فيسبوك" و"ماسنجر"

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية نقل تقنية تم اقتباسها من تطبيق "تليجرام" إلى منصات "فيسبوك" و"ماسنجر".
وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي أن ميزة "قنوات البث" التي كانت تدعم بها في وقت سابق "إنستجرام" و"واتساب"، باتت متوفرة على إصداريْ "فيسبوك" و"ماسنجر" خلال الأسابيع المقبلة.
وتقول "ميتا" إن الأشخاص الذين يديرون صفحات فيسبوك؛ يمكنهم بدء قنوات البث "كوسيلة للتفاعل بشكل أعمق مع متابعيهم".
وتُعتبر قناة البث في الأساس أداة مراسلة "واحد إلى متعدد"، من الأفضل استخدامها من قِبَل الشخصيات العامة والمشاهير و"المبدعين" عبر الإنترنت؛ لمحاولة تحقيق المزيد من الدخل من معجبيهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي المقابل، سيشعر هؤلاء المعجبون بأنهم أكثر ارتباطًا ويغوصون بشكل أعمق في الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم، مهما كان معنى ذلك.
وسيتمكن أي شخص من الانضمام إلى قناة بث للوصول إلى أشياء مثيرة مثل استطلاعات الرأي أو "صور أو مقاطع فيديو من وراء الكواليس" أو ملاحظات صوتية "للحصول على تعبير أكثر أصالة"، والأمر بالطبع كله متروك لمسؤول الصفحة بالطبع.
وبمجرد أن يرسل أي شخص الرسالة الأولى في قناة البث الخاصة به؛ سيتم إرسال بريد عشوائي إلى جميع متابعي صفحته، وسيطلب منهم الانضمام إلى قناتك الجديدة، وسيكون صاحب الصفحة هو وحده من يمكنه إرسال الرسائل إلى مستخدميه، ويمكن لباقي الجمهور الرد فقط على خدمات التصويت على استطلاعات الرأي والردود المفتوحة.
وعلى الجانب الآخر، إذا انضممت إلى قناة بث، فستتلقى إشعارًا غير مرغوب فيه في كل مرة يكون هناك منشور جديد.
وتصف "ميتا" خدمة "قنوات البث" الجديدة بأنها "تجارب دردشة عامة وقابلة للاكتشاف".