بعد هجومه على واتساب.. "ماسك" يكشف عن مزايا غير مسبوقة لتويتر تشابه "فيس بوك"

وكتب ماسك، في تغريدة على تويتر الثلاثاء: "قريباً ستتوافر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكانٍ دون أن تعطيهم رقم هاتفك".