بعد هجومه على واتساب.. "ماسك" يكشف عن مزايا غير مسبوقة لتويتر تشابه "فيس بوك"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.
وأعلن ماسك، العام الماضي، خططه لإطلاق "تويتر 2.0 تطبيق كل شيء"، الذي قال إنه سيوفّر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.
وكتب ماسك، في تغريدة على تويتر الثلاثاء: "قريباً ستتوافر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكانٍ دون أن تعطيهم رقم هاتفك".
وستجعل ميزة الاتصال على تويتر، وفق "سكاي نيوز عربية"، منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقَي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا اللذين يوفران المزايا نفسها.
وقال ماسك، إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداءً من الأربعاء، لكنه لم يوضح هل ستكون الرسائل مشفرة هي الأخرى أم لا؟
وكانت شركة تويتر قد قالت الأسبوع الجاري، إنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.
في المقابل، اعتبر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الثلاثاء، بأنه لا يمكن الوثوق بتطبيق التواصل الفوري "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من مليارَي شخص حول العالم.
وكتب إيلون ماسك على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لا يمكن الوثوق بواتساب".
وكان ماسك يعلق على مغرّد تقاسم مع متابعيه صورة يقول إنها تظهر أن "واتساب" يستخدم مايكروفون في الخلفية، بينما كان نائماً ومنذ أن استيقظ عند الساعة السادسة صباحاً.
وقال إن الأمر جزء من جدول زمني أطول، وتساءل: "ما الذي يحدث؟".
وتظهر لقطة الشاشة (screenshot) استخدامات المايكروفون في الهاتف، ويظهر أن "واتساب" هو الذي استخدم المايكروفون.