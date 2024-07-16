جهاز هواوي اللوحي MatePad 11.5"S بشاشة PaperMatte.. متاح الآن في السعودية

وتتميز شاشة PaperMatte من الجيل الجديد الموجودة في جهاز هواويMatePad 11.5”S بملمس شبيه بالورق، يقلل من إجهاد العين ويوفر تجربة طبيعية أكثر أثناء الكتابة والرسم. كما أن من خلال عملية متعددة الطبقات على نطاق النانو وتحسينات في شاشة العرض، تقلل شاشة PaperMatte من التوهج بشكل كبير وينبعث منها ضوءًا ناعمًا سهلًا على العينين. تقضي الشاشة تقريباًعلى 99% من التداخل الضوئي، وتقلل من انعكاس الشاشة بنسبة 2%، مما ينتج عنه صورًا أوضح مع تحسين قدرة الشاشة على نقل الضوء بنسبة تصل إلى 95%، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالدقة العالية والألوان الزاهية دون التضحية بالراحة البصرية. تتمتع شاشة FullView بقياس 11.5 بوصة ودقة HD بنسبة 87% من نسبة الشاشة إلى الجسم، كما تدعم HDR Vivid، و توفردقة 2.8k مع معدل تحديث أقصى يصل إلى 144 هرتز ضمانًا لوضوح كل تفصيل بشكل واضح وجميل.