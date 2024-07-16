جهاز هواوي اللوحي MatePad 11.5"S بشاشة PaperMatte.. متاح الآن في السعودية

جهاز هواوي MatePad 11.5”S الجهاز اللوحي الأول الذي يتميّز بشاشة PaperMatte الجديدة من الجيل الجديد، يتوفر الآن في المتاجر وعبر الإنترنت. مزود بميزات مصممة للفنانين والمحترفين على حد سواء.يهدف جهاز MatePad 11.5"S إلى إنشاء جسر بين الفن التقليدي والرقمي، كما يأتي جهاز هواوي MatePad 11.5"S بثلاثة ألوان: البنفسجي، الرمادي الفضائي، والفضي الجليدي.
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وتتميز شاشة PaperMatte من الجيل الجديد الموجودة في جهاز هواويMatePad 11.5”S بملمس شبيه بالورق، يقلل من إجهاد العين ويوفر تجربة طبيعية أكثر أثناء الكتابة والرسم. كما أن من خلال عملية متعددة الطبقات على نطاق النانو وتحسينات في شاشة العرض، تقلل شاشة PaperMatte من التوهج بشكل كبير وينبعث منها ضوءًا ناعمًا سهلًا على العينين. تقضي الشاشة تقريباًعلى 99% من التداخل الضوئي، وتقلل من انعكاس الشاشة بنسبة 2%، مما ينتج عنه صورًا أوضح مع تحسين قدرة الشاشة على نقل الضوء بنسبة تصل إلى 95%، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالدقة العالية والألوان الزاهية دون التضحية بالراحة البصرية. تتمتع شاشة FullView بقياس 11.5 بوصة ودقة HD بنسبة 87% من نسبة الشاشة إلى الجسم، كما تدعم HDR Vivid، و توفردقة 2.8k مع معدل تحديث أقصى يصل إلى 144 هرتز ضمانًا لوضوح كل تفصيل بشكل واضح وجميل.
يوفر جهاز هواوي MatePad 11.5"S، عند استخدامه مع قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) الذي يعمل بتقنية NearLink، تجربة رسم وكتابة استثنائية. كما تمثل النقوش النانو على شاشة PaperMatte ملمس الورق، مما يخلق سطحًا مثاليًا لاستخدام قلم M-Pencil، مع تقديم مقاومة تشبه الكتابة على الورق. توفر شاشة PaperMatte تجربة كتابة طبيعية وممتعة بشكل متجدد. يدعم M-Pencil أكثر من 10,000 مستوى ضغط ويتميّز بخوارزمية تسريع الخط اليدوي، مما ينتج عنه أداء سلس وسريع الاستجابة.
المنحنى الحساس للضغط التكيفي لـقلم M-Pencil الجديد يحسن السكتات لكل من الرسم والكتابة، مما يضمن القدرة على التكيف مع مهام إبداعية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي قلم M-Pencil مع قلمين ريش قابلين للتبديل: رأس قلم صلب شفاف مثالي للرسم ورأس قلم ناعم غير شفاف مع مقاومة إضافية ممتاز للكتابة. و بذلك يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين هذه الأطراف وفقًا لاحتياجاتهم.
هذا الجهاز اللوحي يدعم أيضًا لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية HUAWEI Smart، التي تعمل أيضًا بتقنية NearLink. كما أن لوحة المفاتيح قابلة للفصل وتدعم الاقتران المغناطيسي، وتحتوي على أكثر من 40 اختصاراً. و تأتي بثلاثة أشكال مختلفة ومناسبة لتطبيقات متنوعة مثل العمل، والإبداع، والترفيه.
تطبيق GoPaint المطور من هواوي يُطلق لأول مرة على جهاز هواوي MatePad11.5"S، مما يوفر تجربة رسم أصلية واحترافية وفعّالة وسهلة الاستخدام. صُممالجهاز للمبدعين المحترفين وهواة الفن، كما يوفر التطبيق تجربة رسم طبيعية بأكثر من 100 فرشاة، بما في ذلك فرش الخط العربي المخصصة والمشهود لها من قبل الخطاط التشكيلي المشهور محمد مندي. يضمن محرك الرسم FangTian إنشاءً سلسًا بطبقات متعددة وتأخير إستجابة منخفض ومعدل إطارات عالي. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الأدوات الذكية والمريحة مثل تصحيح المنحنيات وورقة الصفصاف تجربة الإبداع، مما يسمح للمستخدمين بالرسم بحرية تامة.
يتضمن جهاز هواوي MatePad 11.5"S أيضًا تطبيق HUAWEI Notes، التطبيق المتخصص في أخذ الملاحظات الذي طورته هواوي. مع ميزات جديدة مثل widgets و Instant Shape، بالإضافة إلى تنسيق Huawei Noteالحصري، حيث يصبح أخذ الملاحظات أكثر راحة وسهولة. كما يتميّز بـ Note Replay، حيث يستخدم تكنولوجيا متقدمة لمعالجة الصوت لمزامنة التسجيلات الصوتية مع الملاحظات اليدوية، و يسمح هذا للمستخدمين بتسجيل نقاط مهمة خلال المؤتمرات أو المحاضرات ثم النقر على هذه النقاط للاستماع إلى المحتوى المسجل المتعلق بها، مما يساعد في استرجاع ومراجعة المحتوى بشكل أفضل.