بدأت في أمريكا وبريطانيا.. "نتفليكس" تُلغي الاشتراكات الرخيصة الخالية من الإعلانات

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت: إن الخطة الأساسية بتكلفة 9.99 دولارات شهريًّا، لن تكون متاحة بعد الآن للمشتركين الجدد أو الراغبين في إعادة الاشتراك بعد انقطاع.