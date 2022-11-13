شكاوى من بطء أجهزة "جوجل" للإنترنت اللاسلكي والشركة تتحدث عن حل قريب

وعلقت جوجل في تصريحات أوردها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، على هذه التقارير، بقولها إنها تُحقق حاليًا في تقارير عن عدد صغير من المستخدمين الذين يعانون من سرعات إنترنت منخفضة، عند استخدام الجهاز؛ مضيفة أنها "تعمل على طرح إصلاح".