شكاوى من بطء أجهزة "جوجل" للإنترنت اللاسلكي والشركة تتحدث عن حل قريب

اشتكى عدد كبير من مستخدمي أجهزة توجيه جوجل "نست" لتوفير خدمات الإنترنت اللاسلكي من بطء عملها بصورة كبيرة.
وعلقت جوجل في تصريحات أوردها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، على هذه التقارير، بقولها إنها تُحقق حاليًا في تقارير عن عدد صغير من المستخدمين الذين يعانون من سرعات إنترنت منخفضة، عند استخدام الجهاز؛ مضيفة أنها "تعمل على طرح إصلاح".
وتعمل جهات "نت واي فاي برو" على دعم سرعات تصل إلى 5.4 جيجابايت في الثانية عند الاتصال بأجهزة أخرى متوافقة مع "واي فاي 6 إي"؛ ولكن تقارير عديدة ظهرت بعد طرح الجهاز للبيع في 27 أكتوبر الماضي، تُفيد بأن سرعة الجهاز بين 40 ميجابايت في الثانية إلى 90 ميجابايت في الثانية.
وأظهر عدد من المستخدمين أن أجهزة "نست" القديمة كانت أسرع من النسخ الحالية.