هل يمكن الحصول على شهادة جامعية باستخدام "تشات جي بي تي"؟

وعن هذا الخطر، يقول جيمس فيرن، الأكاديمي في جامعة باث البريطانية: إن استخدام "تشات جي بي تي" سيتعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد بشكل جيد للغاية؛ حيث كانت إجاباته تقترب من نسبة 100% تقريبًا؛ لكن الوضع مختلف في الأسئلة التي تحتاج لتفكير نقدي؛ فهو لا يؤدي بصورة جيدة على الإطلاق، وكانت إجاباته نمطية ويمكن اكتشافها بسهولة، رغم أنها مكتوب بطريقة احترافية تمامًا؛ لكنها لم تكن ملائمة لطريقة كتابة طالب جامعي.