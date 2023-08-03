"مايكروسوفت" تطرح إصدارًا تجريبيًّا من "ويندوز 11" مشبعًا بالذكاء الاصطناعي

ويوفر الإصدار التجريبي -وفق "مايكروسوفت"- مجموعة من الوظائف الجديدة لشريط المهام المزود بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد على تسهيل استخدام الحواسيب الشخصية والمحمولة، ووعدت الشركة بتقديم تطويرات أكثر في الإصدارات التجريبية الأخرى قبل طرحها بشكل عام للجمهور.