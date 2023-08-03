"مايكروسوفت" تطرح إصدارًا تجريبيًّا من "ويندوز 11" مشبعًا بالذكاء الاصطناعي

بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في طرح إصدارها التجريبي الجديد من نظام تشغيل "ويندوز 11"، الذي يوفر لأول مرة شريطًا جانبيًّا مشبعًا بـ"الذكاء الاصطناعي".
ويوفر الإصدار التجريبي -وفق "مايكروسوفت"- مجموعة من الوظائف الجديدة لشريط المهام المزود بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد على تسهيل استخدام الحواسيب الشخصية والمحمولة، ووعدت الشركة بتقديم تطويرات أكثر في الإصدارات التجريبية الأخرى قبل طرحها بشكل عام للجمهور.
ويستند إصدار "ويندوز كوبايلوت" على متصفح يحمل نفس الاسم والمربوط ببرامج مايكروسوفت أوفيس ومايكروسوفت تيمز، بحيث يحدث تكامل لكافة استخدامات الأشخاص على الحواسيب.
وقال بانوس باناي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "سيكون الذكاء الاصطناعي أكبر محرك منفرد للابتكار لنظام ويندوز في السنوات القادمة".
وتقول مايكروسوفت إن "طرح الميزات المتحكم فيها" للمعاينة سيعيق بعض وظائف "كوبايلوت" الكاملة للبنيات المستقبلية.
ولن يتداخل شريط مهام "ويندوز كوبايلوت" مع محتوى سطح المكتب الخاص بك، وسيعمل دون عائق بجانب نوافذ التطبيق المفتوحة، مما يسمح لك بالتفاعل معه بأي وقت تريده، بحسب ما أوردته الشركة الأمريكية.
وأدرجت مايكروسوفت بعض الأمثلة على الاستعلامات التي يمكن لـCopilot معالجتها في هذه المرحلة المبكرة.
على سبيل المثال يمكنك أن تطلب منه أداء مهام ويندوز الأساسية مثل "التغيير إلى الوضع المظلم" أو "تشغيل عدم الإزعاج".
وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه تلخيص مواقع الويب النشطة في متصفح "إيدج"، وإنشاء قصص، وتقول الشركة إن زر علامات الحذف في الجزء العلوي الأيمن من الشريط الجانبي Copilot يتيح لك إرسال التعليقات.