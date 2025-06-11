"نينتندو" تعلن تحقيق وحدتها الجديدة للألعاب رقما قياسيا في المبيعات

في أبريل، صرّح باوزر، الرئيس التنفيذي لنينتندو، لشبكة "سي إن بي سي" أن الشركة تعمل مع "شركاء التجزئة لضمان وجود إمدادات كافية ليس فقط لعطلة نهاية الأسبوع التي تم فيها الإطلاق، بل لما بعد ذلك أيضًا".