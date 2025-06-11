"نينتندو" تعلن تحقيق وحدتها الجديدة للألعاب رقما قياسيا في المبيعات

أعلنت شركة "نينتندو" اليابانية عن تحقيق وحدتها الجديدة للألعاب "سويتش 2" عن رقما قياسيا في المبيعات بأول 4 أيام من إطلاقها.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الوحدة الجديدة حققت 3.5 مليون عملية بيع بأول 4 أيام، مشيرة إلى أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في بيع 15 مليون وحدة في سنتها المالية المنتهية في مارس 2026.
وتتوافق المبيعات الأولية القياسية لجهاز سويتش مع الطلب القوي الذي توقعه المحللون، إلا أن الإقبال الكبير على الشراء أثار شكوكًا حول قدرة نينتندو على تلبية الطلب، بحسب شبكة "سي إن بي سي" نيوز الأمريكية.
وباعت نينتندو أكثر من 3.5 مليون وحدة من نظام الألعاب الرائد "سويتش 2" في الأيام الأربعة التي تلت إطلاقه، وهي بداية قياسية لأول جهاز جديد للشركة منذ 8 سنوات.
وقال سيركان توتو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كانتان جيمز: "توقع السوق رقمًا قياسيًا من نينتندو، وكما اتضح، فقد وفت نينتندو بوعدها".
وأضاف قائلا: "أشارت جميع الإشارات قبل الإطلاق إلى طلب كبير، وأعتقد أننا سنشهد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
وأشارت شبكة "سكاي نيوز" أن الوحدة التي تم إطلاقها في 5 يونيو، حظت بحفاوة بالغة، حيث اصطف الناس لساعات في طوابير طويلة قبل إصداره عند منتصف الليل في متاجر نينتندو.
وقال دوغ باوزر، رئيس شركة نينتندو الأمريكية ومديرها التنفيذي، في بيان: "يُظهر المعجبون حول العالم حماسهم لجهاز Nintendo Switch 2 كطريقة مُحسّنة للعب في المنزل وأثناء التنقل"، مُضيفًا أن الشركة ممتنة للاستجابة.
وتتوافق المبيعات الأولية القياسية لجهاز سويتش مع الطلب القوي الذي توقعه المحللون.
ومع ذلك، فإن الإقبال الشديد على الشراء أثار شكوكًا حول قدرة نينتندو على تلبية الطلب.
أظهرت متاجر التجزئة، بما في ذلك وول مارت وجيم ستوب وتارجت وبيست باي، نفاد مخزون الأجهزة، وفقًا لما أظهرته متاجرهم الإلكترونية.
في أبريل، صرّح باوزر، الرئيس التنفيذي لنينتندو، لشبكة "سي إن بي سي" أن الشركة تعمل مع "شركاء التجزئة لضمان وجود إمدادات كافية ليس فقط لعطلة نهاية الأسبوع التي تم فيها الإطلاق، بل لما بعد ذلك أيضًا".
وتُشكّل "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم دول العالم عوائق أمام وحدة "سويتش 2" الجديدة.
في أبريل، أعلنت الشركة أنها ستؤجل طلبات الشراء المسبقة لجهاز Switch 2 في الولايات المتحدة ريثما تدرس تأثير الرسوم الجمركية.
ويُباع جهاز Switch 2 بسعر 449 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، مما يجعله أغلى جهاز نينتندو حتى الآن.