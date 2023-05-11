"ديزني بلس" تعلن عن خسائر قياسية واتفاقية دمج جديدة لإنقاذ المنصة

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه أعمال البث المباشر لشركة ديزني خسائرها التشغيلية إلى 659 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وكان هذا انخفاضًا من 1.1 مليار دولار في الربع السابق؛ بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".