"ديزني بلس" تعلن عن خسائر قياسية واتفاقية دمج جديدة لإنقاذ المنصة

أعلنت خدمة البث مدفوعة الأجر "ديزني بلس"، عن خسارتها 4 ملايين مشترك في الربع الأول من العام الجاري، وقدّرت خسائرها بنحو 400 مليون دولار أمريكي.
وتسبب هذا الإعلان في تراجع أسهم "ديزني" بنحو 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق ببورصة نيويورك.
يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه أعمال البث المباشر لشركة ديزني خسائرها التشغيلية إلى 659 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وكان هذا انخفاضًا من 1.1 مليار دولار في الربع السابق؛ بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ولإنقاذ الموقف أعلنت "ديزني بلس" نيتها دمج خدماتها مع منصة "هولو" في تطبيق واحد في وقت لاحق من هذا العام؛ وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني" بوب إيجر.
وأوضح أن التطبيق الموحد لـ"ديزني وهولو"؛ سيتم إطلاقه رسميًّا في أواخر عام 2023؛ مشيرًا إلى أنهم يُجرون حاليًا مفاوضات متقدمة مع شركة "كومكاست" التي تمتلك نسبة 30% من أسهم "هولو".