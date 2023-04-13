تحديث جديد من "خرائط جوجل" يسهل التنقل للمتنزهات

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التقنية الجديدة التي تم تطبيقها أولاً على المتنزهات الوطنية الأمريكية، ستتيح لمستخدم "جوجل مابس" إمكانية وضع دبوس على المكان الذي يرغب في الذهاب له، وعندما يحدد لها التطبيق مسارات واضحة من البداية إلى النهاية حتى يصل إلى وجهته.