تحديث جديد من "خرائط جوجل" يسهل التنقل للمتنزهات

مع اقتراب موسم إجازات الصيف، بدأ تطبيق "خرائط جوجل" في طرح تحديث جديد يسهل التنقل إلى المتنزهات الوطنية وأماكن الخروج والمعالم السياحية الرئيسية.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التقنية الجديدة التي تم تطبيقها أولاً على المتنزهات الوطنية الأمريكية، ستتيح لمستخدم "جوجل مابس" إمكانية وضع دبوس على المكان الذي يرغب في الذهاب له، وعندما يحدد لها التطبيق مسارات واضحة من البداية إلى النهاية حتى يصل إلى وجهته.
كما سيوفر التطبيق أيضًا، عبر إصداري "آي أو إس" و"أندرويد"، صورًا ومقاطع فيديو لمناطق الجذب الرئيسية في المكان الذي ستذهب له، وتعليقات خاصة بأي مستويات من الصعوبة قد تجدها في طريقك.