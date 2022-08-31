الكشف عن مواصفات جديدة حول هاتف "آيفون" الاقتصادي الجديد وما سيتمتع به "آيفون 14 برو"

كشفت مصادر داخل شركة "أبل" الأمريكية مواصفات جديدة حول هاتف "آيفون إس إي" الاقتصادي الجديد، إضافة إلى تفاصيل إضافية عن مزايا "آيفون 14 برو".
وأوضحت المصادر في تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنه تم تصميم هاتف "آيفون إس إي" الاقتصادي الجديد بصورة أشبه بتصميم هاتف "آيفون إكس آر" الذي تمّ إطلاقه في عام 2018.
ولكن رجّحت المصادر أن يظهر هذا الهاتف للنور خلال هذا العام ولم يتم تحديد موعد نهائي له، أي أنه قد لا يظهر في مؤتمر أبل المرتقب الشهر المقبل.
وبالنسبة لهاتف "آيفون 14 برو"، المتوقع إطلاقه في مؤتمر أبل المقبل، فكشفت المصادر أنه سيتم تزويده بكاميرا فائقة الدقة متطورة بحجم 1.4 ميكرومتر.
وستكون هذه زيادة كبيرة في سعة الكاميرا، التي كانت في هاتف "آيفون 13 برو" 1.0 ميكرومتر فقط.
وتمّ تصميم مستشعر كاميرا "آيفون 14 برو" من قِبل شركة "سوني" ووحدة كاميرا مدمجة من تصنيع "إل جي"، والتي ستوفر التقاط صور فائقة الدقة خاصة في الليل.