"أبل" تستعد لإطلاق تحديث "غامض" لنظام تشغيل هواتف "آيفون"

تستعد شركة "أبل" الأمريكية لإطلاق تحديث "غامض ومفاجئ" لنظام تشغيل "آي آو إس" العامل على هواتف "آيفون"، قبل شهر واحد من إطلاق "آي أو إس 18".
وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "أبل" تستعد لطرح تحديث "آي أو إس 17.6.2" خلال الأيام المقبلة، قبل شهر من إطلاق "آي أو إس 18"، ورغم ذلك لن يتضمن التحديث أي ميزات جديدة؛ ما يجعله "غامضاً" بصورة كبيرة في توقيته وهدفه.
لكن المصادر تقول للمجلة الأمريكية إن الهدف الأساسي للتحديث هو تقديم عددٍ من التصحيحات الأمنية اللازمة، وإصلاح عددٍ من الثغرات الأمنية الخطيرة بهواتف "آيفون".
وتشير المصادر إلى أن "أبل" اتخذت قراراً بتأجيل وصول خدمات الذكاء الاصطناعي إلى "آي أو إس 18" حتى أكتوبر المقبل، ولن تكون مصاحبة للتحديث وقت وصوله.
وأبرز الإصلاحات التي يأتي بها التحديث الحالي هو حل مشكلات خاصّة بالإشعارات عانى منها عددٌ من مستخدمي "آيفون"، وحل مشكلة استنزاف البطارية.