"أبل" تستعد لإطلاق تحديث "غامض" لنظام تشغيل هواتف "آيفون"

وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "أبل" تستعد لطرح تحديث "آي أو إس 17.6.2" خلال الأيام المقبلة، قبل شهر من إطلاق "آي أو إس 18"، ورغم ذلك لن يتضمن التحديث أي ميزات جديدة؛ ما يجعله "غامضاً" بصورة كبيرة في توقيته وهدفه.