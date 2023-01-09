تسريبات: أبل تنوي طرح سماعة "واقع مختلط" الربيع المقبل

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أن الشركة تخطط لإطلاق سماعة "واقع مختلط" لأول مرة الربيع المقبل.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أبل ستطلق سماعتها الجديدة قبل مؤتمرها للمطورين والمبرمجين السنوي يونيو المقبل.
وسيتزامن هذا مع إطلاق أبل برنامجها الجديد "إكس آر أو إس" المخصص للواقع المختلط، الذي ستكشف النقاب عنه الخريف المقبل.
وأوضحت المصادر أن أبل تنوي كذلك خلال عام 2023، لإطلاق أجهزة "آيباد" و"أبل ووتش" بصورة رسمية.
وأفادت المصادر أن أبل ستطلق حواسيب "آيباد برو" جديدة مزودة بشاشات "أوليد"، ستكون مبنية على معالجات "إم" الجديدة.
كما ستطلق أبل أيضًا حواسيب "ماك بوك آير" جديدة بقياس 15 بوصة، بإطارات من التيتانيوم وأزرار صوت لمسية.