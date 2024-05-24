"ميتا" و"جوجل" تريدان عقد صفقات "ذكاء اصطناعي" مع أستديوهات هوليوود

الوكالة الأمريكية تشير إلى أستديوهات هوليوود قد يكون بعض التحفظات بشأن مثل هذه الصفقات، على الرغم من أن أدوات التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تكون جذابة، إلا أن هناك قلقًا واسع النطاق في صناعة الترفيه حول كيفية استخدام شركات الذكاء الاصطناعي لأعمالها الإبداعية.