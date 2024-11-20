تقارير تكشف ارتفاع مبيعات الهواتف القابلة للطي من "هواوي" بنسبة 97%

كشفت تقاريرُ صحفية عالمية ارتفاعَ مبيعات الهواتف القابلة للطيّ الخاصة بشركة "هواوي" الصينية بصورة قياسية خلال الربع الثالث.
وأوضحت التقارير أنّ نسبة ارتفاع مبيعات الهواتف القابلة للطّيّ الخاصة بـ"هواوي" ارتفعت بنسبة بلغت 97%، والتركيز كان بشكل خاص على هاتفها ثلاثي الطي "ميت إكس 5" الذي تم إطلاقه سبتمبر الماضي.
وأشارت التقارير إلى أن "هواوي" شحنت من الهاتف في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، نحو 1.12 مليون هاتف قابل للطي.
وبتلك النتيجة حافظت "هواوي" على صدارتها في سوق الهواتف القابلة للطي في الصين للعام الخامس على التوالي.
وتأتي هذه البيانات قبل أيام من إطلاق هاتف "ميت إكس 6" القابل للطي من هواوي في 26 نوفمبر؛ ما سيعزّز من صدارتها لهذا السوق، وخاصة أن الهاتف حصل على أكثر من 200 ألف طلب شراء مسبق في ساعتين فقط من فتح الطلبات عليه اليوم الأربعاء.