تقارير تكشف ارتفاع مبيعات الهواتف القابلة للطي من "هواوي" بنسبة 97%

وتأتي هذه البيانات قبل أيام من إطلاق هاتف "ميت إكس 6" القابل للطي من هواوي في 26 نوفمبر؛ ما سيعزّز من صدارتها لهذا السوق، وخاصة أن الهاتف حصل على أكثر من 200 ألف طلب شراء مسبق في ساعتين فقط من فتح الطلبات عليه اليوم الأربعاء.