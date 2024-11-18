تسريبات تكشف موعد طرح الإصدار الجديد من جهاز تتبع "أبل" الشهير "آير تاج"

كشفت مصادر داخل شركة "أبل" الأمريكية، أنها تعمل حالياً على تطوير الإصدار الجديد لجهاز التتبع الخاص بها "آير تاج".
وذكرت المصادر أن "أبل" تسعى لإطلاقه خلال عام 2025، وتنوي إدخال بعد التحسينات الخاصّة بالخصوصية.
وأفادت المصادر أن الإصدار الجديد من "آير تاج" سيكون أكثر مقاومة للتلاعب، ولا يمكن استغلاله من قِبل المتطفلين والهاكرز.
من المتوقع إطلاق الجهاز في منتصف العام المقبل، وسيتضمن تحديثات عدة، أبرزها الحد من التتبع غير المرغوب فيه، بما في ذلك التنبيهات الصوتية، التي ستتيح للفرد معرفة موقع وجود "آير تاج" في مكانٍ غير معروف من محيطه.