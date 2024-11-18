تسريبات تكشف موعد طرح الإصدار الجديد من جهاز تتبع "أبل" الشهير "آير تاج"

من المتوقع إطلاق الجهاز في منتصف العام المقبل، وسيتضمن تحديثات عدة، أبرزها الحد من التتبع غير المرغوب فيه، بما في ذلك التنبيهات الصوتية، التي ستتيح للفرد معرفة موقع وجود "آير تاج" في مكانٍ غير معروف من محيطه.