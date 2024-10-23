تحديث على "واتساب" يتيح إضافة وإدارة جهات الاتصال من أكثر من جهاز

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" عن تحديث جديد في تطبيقها يتيح -لأول مرة- إضافة وإدارة جهات الاتصال من أكثر من جهاز.
وأوضحت صحيفة "ذا هندو" الهندية أن التحديث الجديد سيسمح بإمكانية إضافة وإدارة ودمج جهات الاتصال سواء من تطبيق "واتساب" على الهواتف الذكية أو في إصدار و"واتساب ويب" أو تطبيقه على الحواسيب المكتبية أو اللوحية.
في السابق كانت منصة "واتساب" تسمح فقط بإضافة أو إدارة جهات الاتصال على "واتساب" من الأجهزة المحمولة فقط.
وستسمح "واتساب" كذلك للمستخدمين بحفظ جهات الاتصال حصريًّا على المنصة، مع ميزة تستهدف أولئك الذين يتشاركون الهواتف أو يفصلون جهات اتصالهم عبر حسابات "واتساب" متعددة على هواتفهم.
وأشارت "واتساب" كذلك إلى أن التغيير سيجعل من الممكن الانتقال إلى طريقة لإدارة جهات الاتصال من خلال أسماء المستخدمين.
وأردفت: "ستضيف أسماءُ المستخدمين على واتساب درجة إضافية من الخصوصية؛ بحيث لا تحتاج إلى مشاركة رقم هاتفك عند مراسلة شخص ما.. اليوم هي مجرد خطوة بسيطة لجعل هذا الواقع ممكنًا وسيكون لدينا المزيد لمشاركته عندما يكون جاهزًا".