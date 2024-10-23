تحديث على "واتساب" يتيح إضافة وإدارة جهات الاتصال من أكثر من جهاز

وأردفت: "ستضيف أسماءُ المستخدمين على واتساب درجة إضافية من الخصوصية؛ بحيث لا تحتاج إلى مشاركة رقم هاتفك عند مراسلة شخص ما.. اليوم هي مجرد خطوة بسيطة لجعل هذا الواقع ممكنًا وسيكون لدينا المزيد لمشاركته عندما يكون جاهزًا".