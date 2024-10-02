"مايكروسوفت" تصدر تحذيراً جديداً بشأن "شاشة الموت الأزرق" لكافة مستخدمي "ويندوز 11"

وأكدت "مايكروسوفت" الآن، أن التحديث يمكن أن يترك العملاء بنظام ويندوز 11 "عُرضة لإعادة التشغيل عدة مرات أو يصبح غير مستجيب مع شاشات زرقاء أو خضراء بعد التثبيت". لكن هذا ليس كل شيء، فقد أبلغ بعض المستخدمين أيضاً عن فتح أداة الإصلاح التلقائي بعد عددٍ من عمليات إعادة التشغيل.