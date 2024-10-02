"مايكروسوفت" تصدر تحذيراً جديداً بشأن "شاشة الموت الأزرق" لكافة مستخدمي "ويندوز 11"

أصدرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تحذيراً جديداً شديد اللهجة بشأن ما يُطلق عليه "شاشة الموت الأزرق" لكافة مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز 11" الأشهر عالمياً.
وأوضحت "مايكروسوفت"، بحسب ما أوردته مجلة "فوربس" الأمريكية، أنها لاحظت شكوى عدد كبير من مستخدمي "ويندوز 11" من تجميد النظام عند استخدام متصفح الويب "إيدج" بشاشة يطلق عليها اسم "شاشة الموت الأزرق".
ولفتت إلى أن هذا يرجع إلى مشكلات تقنية في تحديث سبتمبر الماضي، والتي تسبّب إعادة تشغيل الأجهزة مراراً وتكراراً، وطالبت مستخدميها بضرورة تحميل آخر تحديثات النظام.
ونقلت المجلة الأمريكية عن خبراء قولهم، إنه رغم أن "مايكروسوفت" أصدرت أحدث تحديث لنظام التشغيل ويندوز 11 منذ بضعة أيام فقط في 26 سبتمبر، ومع ذلك فقد كان ذلك كافياً لجعل الكثير من الناس يشعرون بالغضب الشديد من عواقب تثبيته.
وكان من المفترض أن يجلب التحديث ميزات جديدة، مثل القدرة على مشاركة الملفات المحلية مباشرة من نتائج البحث التي تظهر على شريط المهام وإضافة أمر تسجيل الخروج إلى قائمة ابدأ، إضافة إلى إصلاح مشكلة تجميد متصفح إيدج ومدير المهام، إلا أن هذا ليس كل ما قدمه.
وأكدت "مايكروسوفت" الآن، أن التحديث يمكن أن يترك العملاء بنظام ويندوز 11 "عُرضة لإعادة التشغيل عدة مرات أو يصبح غير مستجيب مع شاشات زرقاء أو خضراء بعد التثبيت". لكن هذا ليس كل شيء، فقد أبلغ بعض المستخدمين أيضاً عن فتح أداة الإصلاح التلقائي بعد عددٍ من عمليات إعادة التشغيل.
وذكرت "مايكروسوفت": "نحن نحقّق حالياً في هذه المشكلة. سنقدّم تحديثاً عندما يتوافر مزيدٌ من المعلومات"، ونصحت المستخدمين بإلغاء تثبيت التحديث أو تعليقه، لحين استكشاف سبب الخطأ وإصلاحه.
وقدّمت بعد ذلك "مايكروسوفت" إصلاحاً مؤقتاً، لمشكلة شاشة "الموت الأزرق"، لحين إيجاد حل نهائي لها.