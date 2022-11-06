"اقفزوا الحواجز".. إعلان ساخر من سامسونج لمستخدمي "آيفون"

ويظهر في إعلان سامسونج، مستخدمو هواتف "آيفون" داخل حديقة أبل المسورة، ولا توجد لديهم هواتف قابلة للطي؛ فيما يقف أحدهم على السور مترددًا في القفز من السور؛ فيما يحثه البعض على البقاء داخل الحديقة ويطالبه آخرون بالشجاعة والقفز من السور لعالم الهواتف القابلة للطي.