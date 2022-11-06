تقنية
"اقفزوا الحواجز".. إعلان ساخر من سامسونج لمستخدمي "آيفون"
بثت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، إعلانًا جديدًا لهواتفها القابلة للطي، وُصف بأنه يسخر بصورة كبيرة من مستخدمي هواتف "آيفون".
ويظهر في إعلان سامسونج، مستخدمو هواتف "آيفون" داخل حديقة أبل المسورة، ولا توجد لديهم هواتف قابلة للطي؛ فيما يقف أحدهم على السور مترددًا في القفز من السور؛ فيما يحثه البعض على البقاء داخل الحديقة ويطالبه آخرون بالشجاعة والقفز من السور لعالم الهواتف القابلة للطي.
وتستهدف سامسونج من خلال الإعلان الجديد، جذب عدد كبير من مستخدمي الأجهزة لهواتفها القابلة للطي الجديدة والتي بدأت تُحقق أرباحًا أكبر مما هو متوقع خلال السنوات المقبلة.
في المقابل، فشلت أبل في إطلاق أول هواتفها القابلة للطي حتى الآن؛ وهو ما يجعلها تتراجع كثيرًا في هذا المجال.