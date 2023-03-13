شركة ناشئة في مجال الصحة العقلية تشارك بيانات مرضاها مع "جوجل" و"ميتا" و"تيك توك"

كشفت شركة "سيربرال" الناشئة في مجال الصحة العقلية، عن أنها قررت مشاركة بيانات مرضاها مع شركات "جوجل" و"ميتا" و"تيك توك"، في بيان أثار حالة من الجدل الواسع.