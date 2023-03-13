شركة ناشئة في مجال الصحة العقلية تشارك بيانات مرضاها مع "جوجل" و"ميتا" و"تيك توك"

كشفت شركة "سيربرال" الناشئة في مجال الصحة العقلية، عن أنها قررت مشاركة بيانات مرضاها مع شركات "جوجل" و"ميتا" و"تيك توك"، في بيان أثار حالة من الجدل الواسع.
وأوضحت الشركة التي حققت شعبية كبيرة خلال الأيام الأولى لجائحة "كورونا"، في بيان نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها قررت مشاركة بيانات 3.1 ملايين مريض أمريكي مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين.
وأرجعت الشركة هذا القرار إلى سعيها لتحقيق أرباح مادية بعد سنوات من العمل واكتساب ثقة المستخدمين منذ بداية عملها في أكتوبر 2019.
وأفادت بأن البيانات التي ستشاركها تشمل الأسماء وأرقام هواتف وتواريخ ميلاد ومعلومات التأمين الخاصة بمرضاها؛ مؤكدة أن هذه البيانات سليمة قانونًا بموجب قانون التأمين الصحي وقابلية النقل والمساءلة الأمريكي.
ولكن يفتح هذا القرار الباب أمام مساءلة كبيرة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد الخدمة الإلكترونية، مثلما فرضت اللجنة غرامات على خدمات مماثلة اتخذت قرارات بمشاركة بيانات عملائها.