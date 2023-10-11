"سوني" تكشف النقاب عن نماذج جديدة محدّثة من "بلايستيشن 5".. هذه تفاصيلها

وتأتي وحدة التحكم الجديدة من "بلايستيشن 5" أيضًا مع حامل جديد، ومع ذلك، فإن هذا الحامل يعمل فقط لدعم وحدة التحكم في الوضع الأفقي، وإذا كنت تريد وضع جهاز PS5 الخاص بك عموديًّا، فسيتعين عليك الآن شراء ملحق حامل رأسي منفصل مقابل 30 دولارًا.