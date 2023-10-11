"سوني" تكشف النقاب عن نماذج جديدة محدّثة من "بلايستيشن 5".. هذه تفاصيلها

كشفت شركة "سوني" اليابانية، النقابَ عن إصدار جديد محدّث من منصة ألعابها الشهيرة "بلايستيشن 5" ليتم طرحها في الأسواق بوقت قريب من موسم العطلات في أكثر من دولة أوروبية.
ويعد هذا الإصدار المحدّث هو الأول لـ"بلايستيشن 5" بعد أكثر من 3 سنوات من إطلاق المنصة.
ولم يختلف الإصدار المحدث بصورة كبيرة من حيث التصميم والأبعاد وإن كان أصغر قليلًا من الإصدار السابق.
وقالت سوني إن إصدارات "بلايستيشن" تم تخفيض حجمها بنسبة 30%، ووزنها بنسبة 18% وأبعادها بنحو 24% مقارنة بالإصدارات السابقة.
وأرجعت "سوني" ذلك إلى إحداث بعض المراجعات الطفيفة في المكونات، بسبب انخفاض أحجام المشتت الحراري.
وغيّرت سوني أيضًا طريقة تصميم اللوحات القابلة للإزالة في منصة الألعاب؛ حيث يوجد الآن أربعة أجزاء بدلًا من اثنين، النصفان العلويان لهما لمسة نهائية لامعة والنصفان السفليان غير لامعين.
وستبيع "سوني" وحدة التحكم باللون الأبيض فقط، وسيتعين عليك شراء لوحات ملونة أخرى بشكل منفصل، وستقدم الشركة اللون الأسود غير اللامع بالإضافة إلى ألوان مجموعة "ديب إيرث" التي تم الإعلان عنها مسبقًا وهي "الأحمر البركاني والأزرق الكوبالت والفضة الإسترليني" في أوائل عام 2024 مقابل 55 دولارًا.
وتفتح إحدى اللوحات إمكانية الوصول إلى محرك أقراص "بلوراي ألترا إتش دي" الجديد، والذي أصبح الآن قابلًا للإزالة على وحدات التحكم الجديدة.
ويمكنك أيضًا شراء محرك الأقراص بشكل منفصل الآن وإرفاقه بوحدة تحكم الإصدار الرقمي لديك للحصول على وظائف القرص، أو إذا فشل محرك الأقراص الحالي لديك لبعض الأسباب.
وسيتم بيع محرك أقراص "بلوراي ألترا إتش دي" بشكل منفصل مقابل 80 دولارًا وهو متوافق فقط مع وحدات التحكم الجديدة.
وتأتي وحدة التحكم الجديدة من "بلايستيشن 5" أيضًا مع حامل جديد، ومع ذلك، فإن هذا الحامل يعمل فقط لدعم وحدة التحكم في الوضع الأفقي، وإذا كنت تريد وضع جهاز PS5 الخاص بك عموديًّا، فسيتعين عليك الآن شراء ملحق حامل رأسي منفصل مقابل 30 دولارًا.
وسيعمل هذا الحامل الجديد مع جميع موديلات PS5 الجديدة والقديمة.
أما بالنسبة للتغييرات الداخلية، فهناك تغيير واحد فقط في وحدة التحكم، وهو زيادة مساحة التخزين؛ حيث يأتي جهاز PS5 الآن مزودًا بمساحة تخزين كاملة تبلغ 1 تيرابايت، بدلًا من 825 جيجابايت في الطراز السابق.
وتبدو جميع المواصفات الداخلية الأخرى متطابقة بناءً على الأرقام التي أصدرتها شركة سوني حتى الآن.
أما بالنسبة لأسعار الإصدارات الجديدة فستبدأ من 500 دولار أمريكي، أي بارتفاع قدره 50 دولار تقريبًا.
وسيتم طرح الإصدارات الجديدة من "بلايستيشن 5" للبيع في نوفمبر في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم في الأشهر التالية.