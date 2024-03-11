ملياردير أمريكي يعلن نيته التقدم بعرض لشراء "تيك توك"

أعلن ملياردير أمريكي والرئيس التنفيذي السابق لشركة "أكتيفجن بليزارد" التي انتقلت حاليًا تحت راية "مايكروسوفت"، نيته التقدم بعرض لشراء "تيك توك".
وأوضح الملياردير الأمريكي بوبي كوتيك، رغبته في شراء أسهم "تيك توك"، التي يهدد مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة بحظر التطبيق أو بفرض بيعه.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن كوتيك تَحَدث عن رغبته هذه، خلال عشاء عمل الأسبوع الماضي حضره رئيس شركة "أوبين إيه آي" سام ألتمان، وآخرون؛ مشيرًا إلى أنه قد يعرض مئات المليارات من الدولارات.
ويأتي اهتمام "كوتيك" المزعوم بـ"تيك توك" في لحظة مضطربة للمنصة التي تحظى بشعبية كبيرة، بعد أن قدّم المشرّعون "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" الأسبوع الماضي، والذي قال الرئيس بايدن إنه سيوقّعه إذا تم إقراره.
وبموجب مشروع القانون، الذي سيُطرح على مجلس النواب يوم الأربعاء للتصويت؛ سيتعين على الشركة الأم لـ"تيك توك" -ومقرها الصين- بيع التطبيق في غضون ستة أشهر؛ وإلا فسيتم حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية.