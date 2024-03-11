ملياردير أمريكي يعلن نيته التقدم بعرض لشراء "تيك توك"

ويأتي اهتمام "كوتيك" المزعوم بـ"تيك توك" في لحظة مضطربة للمنصة التي تحظى بشعبية كبيرة، بعد أن قدّم المشرّعون "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" الأسبوع الماضي، والذي قال الرئيس بايدن إنه سيوقّعه إذا تم إقراره.