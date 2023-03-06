صور مُسرَّبة تُظهر تصميمًا جديدًا لهواتف "آيفون 15" المرتقبة

كشفت مجموعة من الصور المسربة من داخل شركة "أبل" الأمريكية، تصميمات جديدة ومختلفة لهواتف "آيفون 15" المرتقبة.
وأشارت الصور المسربة التي أوردها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى شكل الألواح الزجاجية الخاصة بهواتف "آيفون 15" و"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".
وتُظهر هذه الصور أن هواتف "آيفون 15" ستكون مدعومة بمنظومة "داينمك آيلاند" لكاميرا السيلفي والمستشعرات، كما أن هاتف "آيفون 15 برو" سيكون أنحف بشكل ملحوظ عن هاتف "آيفون 15" الذي سيستخدم نفس ألواح "آيفون 14".
وستعالج كذلك هواتف "آيفون 15 برو" مشكلة حافة القوس مع انحناء متزايد، مع توفير واقٍ للشاشة أفضل في هاتفي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".
كما سيتم تقليل طول وعرض حدود الإطار بنحو 0.5 ملم في هاتفي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".