صور مُسرَّبة تُظهر تصميمًا جديدًا لهواتف "آيفون 15" المرتقبة

وتُظهر هذه الصور أن هواتف "آيفون 15" ستكون مدعومة بمنظومة "داينمك آيلاند" لكاميرا السيلفي والمستشعرات، كما أن هاتف "آيفون 15 برو" سيكون أنحف بشكل ملحوظ عن هاتف "آيفون 15" الذي سيستخدم نفس ألواح "آيفون 14".