حِيَل سرية يمكن من خلالها الاستفادة من مساعد "مايكروسوفت" للذكاء الاصطناعي

4- تحدث إلى "كوبايلوت"

يمكن لـ"كوبايلوت" قبول كل من المطالبات النصية والصوتية، فعند البحث باستخدام صوتك، سيحدد "كوبايلوت" تلقائيًّا النتيجة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى عند إرسال مطالبة نصية، يوجد خيار لـ"كوبايلوت" لقراءة الناتج، ويتيح هذا للمستخدمين الذين لا يمكنهم استخدام أو الوصول إلى لوحة مفاتيح مادية، التواصل مع هذه الخدمات.