حِيَل سرية يمكن من خلالها الاستفادة من مساعد "مايكروسوفت" للذكاء الاصطناعي

طرحت -في وقت سابق- شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، مساعدها للذكاء الاصطناعي التوليدي "كوبايلوت" المدعوم بتقنيات "تشات جي بي تي"، على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز"؛ لكن لا يعرف الكثير من المستخدمين أن هناك بعض الوظائف والحيل السرية التي يمكنها أن تعزز من استفادتك لهذا المساعد.
وأوردت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية 5 من هذه الحيل السحرية التي ستعزز من إنتاجيتك واستفادتك من "مايكروسوفت كوبايلوت".
وجاءت هذه الحيل على النحو التالي:
1- دفتر ملاحظات "كوبايلوت":
قد يكون حلًّا مثاليًّا إذا شعرت أن مربع إدخال مطالبات النص ضيق؛ حيث تحتوي هذه المفكرة على نافذة سياق كبيرة، يمكنها دعم ما يصل إلى 18000 حرف؛ مما يسمح للمستخدمين بإدخال استعلامات أكثر تفصيلًا.
ويمكن من خلال "كوبايلوت نوت بوك" أن تغير واجهة المستخدم للصفحة الرئيسية لـ"كوبايلوت" أيضًا بأخرى أكثر بساطة، وحتى النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من المفكرة يسهل الوصول إليها.
إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًّا أو رسالة طويلة؛ فيمكنك استخدام ميزة "كوبايلوت نوت بوك" لتلخيصها.
2- إنشاء صور عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية
كما يمكنك من خلال "كوبايلوت" أيضًا الانتقال إلى خدمات إنشاء الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي، وإزالة أو استبدال أي خلفية أو ضبط درجة اللون في أي صور أو تطبيق مرشح معين عليها، عن طريق وضع ملاحظاتك على هذه الصور، وجعلها خالية من أي حقوق ملكية فكرية.
3- قوة المكونات الإضافية
أضافت "مايكروسوفت" مؤخرًا القدرة على إضافة مكونات إضافية إلى "كوبايلوت"، ويمكن أن تساعد هذه المكونات الإضافية في توليد نتائج أكثر تحديدًا.
على سبيل المثال، يمكن لمدمني التسوق إضافة مكونات إضافية، والتي يمكن أن تساعدهم في الحصول على مقارنات أسعار دقيقة لمنتج معين.
بشكل افتراضي، قامت مايكروسوفت بتمكين مكون البحث الإضافي، والذي يساعد في دمج نتائج البحث على الويب مع النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
4- تحدث إلى "كوبايلوت"
يمكن لـ"كوبايلوت" قبول كل من المطالبات النصية والصوتية، فعند البحث باستخدام صوتك، سيحدد "كوبايلوت" تلقائيًّا النتيجة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى عند إرسال مطالبة نصية، يوجد خيار لـ"كوبايلوت" لقراءة الناتج، ويتيح هذا للمستخدمين الذين لا يمكنهم استخدام أو الوصول إلى لوحة مفاتيح مادية، التواصل مع هذه الخدمات.
5- البحث عن الصور:
يمكن لـ"كوبايلوت" أيضًا قبول الصور كمطالبات أو إدخال؛ حيث يمكن للمرء أن يطرح سؤالًا يتعلق بصورة ما، مثل نصب تذكاري أو شخصية مشهورة، وبالمثل، يمكن للمرء أن يطلب من Copilot إنشاء صور مماثلة بأنماط مختلفة، ويمكنه أيضًا استخراج نص من صورة أو تحويل النص من لغة إلى أخرى.