"جوجل" تحظر على هواتف "هواوي" هذه الخاصية

أعلنت شركة "جوجل" عن حظر تطبيقات منقذة للحياة من هواتف "هواوي" العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل حظرت تحميل وتنزيل تطبيق "هواوي هيلث" على متجر "جوجل بلاي" لكافة الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
يمكن الحصول فقط على التطبيق من خلال عمليات تحميل جانبية غير آمنة، أو عن طريق متجر تطبيقات هواوي.
وكان الإصدار الأخير من التطبيق صادر عام 2020، واستمر حتى أكتوبر 2022، ولكن يكن لديه أي دعم لأحدث الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي مثلا "باند 7".
ولكن التطبيق لا يزال متاحا في متجر تطبيقات "أبل" على هواتف "آيفون" المعروف باسم "آب ستور" أو متجر "جلاكسي" من ساسونج.