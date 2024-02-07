تحذير رسمي أمريكي بشأن نظارات "أبل فيجن برو" للواقع المعزز

وأوضح الوزير الأمريكي في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن جميع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتاحة اليوم، تتطلب أن يكون السائق البشري هو المسيطر ويشارك بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات؛ لذلك يجب عدم استخدام النظارات خلال قيادة أي سيارة.