ميزة جديدة تصل إلى حسابات مستخدمي "إنستجرام".. تعرف عليها

ومن المفترض أنْ تصل هذه الميزة إلى كافة مستخدمي "إنستجرام" تلقائيًّا، وستساهم في زيادة التفاعل بين المستخدمين وبعضهم البعض، لتسمح لهم بمشاركة الأسئلة لأصدقائهم والإجابة عنها في تحديثاتهم.