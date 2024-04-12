ميزة جديدة تصل إلى حسابات مستخدمي "إنستجرام".. تعرف عليها

أكّد عددٌ من مستخدمي موقع التراسل المصور "إنستجرام"، وصولَ ميزة جديدة إلى حساباتهم.
وأوضحت تقارير صحفية أن هذه الميزة الجديدة متمثّلة في "تحديث الحالة" على "إنستجرام" بملاحظات لتكون مرئية على الملف الشخصي للمستخدم، بدلًا من تواجدها في البريد الوارد عبر إنستجرام فقط.
ومن المفترض أنْ تصل هذه الميزة إلى كافة مستخدمي "إنستجرام" تلقائيًّا، وستساهم في زيادة التفاعل بين المستخدمين وبعضهم البعض، لتسمح لهم بمشاركة الأسئلة لأصدقائهم والإجابة عنها في تحديثاتهم.
وتشبه "الملاحظات" تلك خاصية "القصص" "ستوريز"، التي تستمرّ لمدة 24 ساعة فقط، على الرغم من أنها تكون مرئية فقط للمتابعين المشتركين؛ لذلك ليس من المفترض أن تتم مشاركتها على نطاق واسع مثل الشبكة النموذجية أو منشور القصص.
وتعدّ التحديثات الأخيرة علامة أخرى على كيفية استخدام "ميتا" لهذه الميزة، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2022، لتشجيع المستخدمين على النشر بشكل أكبر لمجموعات الأصدقاء الأصغر حجمًا والأكثر تنظيمًا.
وبشكل منفصل أضافت "إنستجرام" ميزة "القواطع" الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من الأشياء الموجودة في صورهم، تمامًا مثل ميزة الملصقات التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" على إنستجرام.
ويمكن مشاركة هذه الملصقات الجديدة في "القصص" أو في مقاطع فيديو قصيرة "رييلز"، ويمكن أيضًا إنشاء قصاصات من المنشورات العامة للمستخدمين الآخرين؛ مما يمنح الأشخاص بشكل فعال طريقة جديدة لإعادة مزج المحتوى من الآخرين.
وتشير صفحة المساعدة في إنستجرام إلى أنه يمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة إذا كانوا يفضلون عدم إعادة استخدام المحتوى الخاص بهم.