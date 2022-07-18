رسميًّا.. سناب شات يطلق نسخة الويب لمشتركي بلس

أعلن موقع سناب شات اليوم الاثنين بشكل رسمي النسخة الخاصة بالويب لخدمة مكالمات الفيديو والمراسلة وإرسال الفيديو؛ إذ يمكن الآن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة موقع الشركة على الويب.
وتتضمن نسخة الويب الجديدة مجموعة من الميزات، مثل ميزة الردود على الدردشات، والرد على الدردشة الخاصة، ومكالمات الفيديو، كذلك العدسات التي من المتوقع طرحها قريبًا.
ووفقًا للشركة، ستكون نسخة الويب متاحة مبدئيًّا بشكل حصري لمشتركي Snapchat + في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما سيتمكن مستخدمو Snapchat في أستراليا ونيوزيلندا أيضًا من الوصول إلى الميزة.
الجدير بالذكر أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة موقع الشركة على الويب عبر الرابط web.snapchat.com ، وتسجيل الدخول إليه باستخدام متصفح قوقل كروم. وكما يبدو، فإن الخدمة لم يتم طرحها حاليًا على متصفح سفاري Safari.