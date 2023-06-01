الذكاء الاصطناعي قد يكون سبباً في محو أدلة لجرائم الحرب وانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان

وروت "بي بي سي" واقعة حذف فيسبوك وإنستغرام مقطع فيديو لمصور محترف يظهر فيه قتل الجيش الروسي لمدنيين أوكرانيين في كييف، لنفي رواية الكرملين بأنها لا تستهدف مدنيين خلال الحرب، مشيرةً إلى أي فيديو كان ينشره يتم حذفه في غضون دقيقة واحدة بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما كان "يوتيوب" يزيلها خلال 10 دقائق.