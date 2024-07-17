"شاومي" تكشف عن موعد إصدارها أول هاتف قابل للطي لها

وأوضحت شاومي بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الشركة تنوي إطلاق هاتفها "ميكس فليب" في احتفالية كبرى يوم الجمعة 19 يوليو، إلى جانب أجهزة "ميكس فولد 4" و"ريدمي كى 70 ألترا".