"شاومي" تكشف عن موعد إصدارها أول هاتف قابل للطي لها

كشفت شركة "شاومي" الصينية الرائدة عن موعد إطلاقها أول هاتف قابل للطي لها.
وأوضحت شاومي بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الشركة تنوي إطلاق هاتفها "ميكس فليب" في احتفالية كبرى يوم الجمعة 19 يوليو، إلى جانب أجهزة "ميكس فولد 4" و"ريدمي كى 70 ألترا".
ونشرت "شاومي" بعض مواصفات "ميكس فليب" عبر صحفتها على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، وبعض الصور الرئيسية الخاصة به.
وتم تطعيم "ميكس فليب" بمعالج من نوع "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" وهو نفس المعالج فائق السرعة الذي دعّمت به الشركة هاتفها الرائد "شاومي 14".
وذكرت الشركة أن الجهاز سيتم دعمه بكاميرات تم تطويرها بالتعاون مع شركة "لايكا" الرائدة بعالم الكاميرات، وستكون إحداها ذات "فتحة واسعة".
وذكرت كذلك شاومي أن البطارية الخاصة بالهاتف ستكون بسعة 4780 ميللي أمبير في الساعة؛ وهو ما يجعلها واحدة من أقوى بطاريات الهواتف القابلة للطي في السوق.
ومن المقرر أن يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي "رام" من نوع LPDDR5X وغرفة بخار ثلاثية الأبعاد لتبريد الهاتف، ووحدة تخزين من نوع "يو إف إس 4.0".
وسيحتوي الجهاز القابل للطي على شاشة غطاء مقاس 4 بوصات بدقة 1240 بكسل وسطوع 1600 شمعة في المتر المربع.